Alişan ve Berna Laçin birbirine girdi 'Gazeteci' ve 'Aşı' tartışmasında olay sözler
Oyuncu Berna Laçin'in basın kartı sahibi olup koronavirüs aşısı olması tartışmalara neden oldu. Alişan'la Twitter'da birbirlerine girdiler. Gazeteci Fatih Altaylı da tepki gösterdi.
Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda basın kartı olduğu için koronavirüs aşısı yaptırdığını söyledi. 50 yaşındaki Laçin'in basın kartından dolayı aşı yaptırmasına tepkiler büyürken bir eleştiri de Alişan'dan geldi.
Tepkilerin ardından "Sana nasıl sıra geldi?" diye soran takipçilerine cevap veren Laçin, "Arkadaşlar 212'liyim basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı" cevabını verdi.
Laçin ayrıca, "Bu arada 'ben aşımı bir başkasına devredebilir miyim?' diye sordum, olmuyor, bu da bilginize" dedi.
Ünlü türkücü Alişan da aylar önce gönüllü olarak aşı yaptırmış ve tepki çekmişti. O dönem Berna Laçin'in annesinin kendisine tepki gösterdiğini hatırlatan Alişan, Laçin'e şu sözlerle sitem etti:
"Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya 'Alişan nasıl aşı oldu? diye... Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, 'Kızım ne zaman gazeteci oldun?' diye Berna Hanım..."