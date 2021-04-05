Alişan ve Berna Laçin birbirine girdi 'Gazeteci' ve 'Aşı' tartışmasında olay sözler

Ünlü türkücü Alişan da aylar önce gönüllü olarak aşı yaptırmış ve tepki çekmişti. O dönem Berna Laçin'in annesinin kendisine tepki gösterdiğini hatırlatan Alişan, Laçin'e şu sözlerle sitem etti:

"Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya 'Alişan nasıl aşı oldu? diye... Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, 'Kızım ne zaman gazeteci oldun?' diye Berna Hanım..."