Alişan takipçisini Instagram'da ifşa etti sonra isyanda bulundu!
Sosyal medya hesabından bir takipçisinin kendisinden para istemesine sinirlenen şarkıcı ve oyuncu Alişan, takipçisini ifşa etti. Ünlü şarkıcı, "Yardım istekleri ne hale geldi" diyerek kızgınlığını dile getirdi.
Geçtiğimiz günlerde oğlunun doğum günü partisini kutlayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Alişan, sosyal medya hesabından bir takipçisinin kendisinden para istemesine oldukça sinirlendi. Takipçisine bir hayli öfkelenen ünlü isim, hikaye bölümünden ifşa etti.
"5OO bin lira borç verir misin?": Ünlü şarkıcı Alişan, bir hayranından gelen “Ev alacağım, 500 bin lira borç verir misin? Aylık 1.200 lira taksitle borcumu öderim” isteği karşısında neye uğradığını şaşırdı.
"Ben evde para mı basıyorum?": O mesajı Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Alişan, "Arkadaşlar Allah aşkına yapmayın. Siz beni banka ya da evde para basan biri gibi mi görüyorsunuz!
Yardım istekleri ne hale geldi. 500 bin lira için ev kredisi istiyorlar. O taksit 450 ay sürer!” dedi. Ünlü şarkıcının haklı isyanına takipçilerinden de yoğun destek geldi.