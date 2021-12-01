Alişan oğlunun Müge Boz'un kızı Vina'ya 'Benimsin' dediği videoyu paylaştı tepki yağdı

'Vina benimsin'

Müge Boz ve Caner Erdeniz'in kızları Vina'ya seslenen Burak, 'Vina benimsin' sözleriyle herkesi güldürdü. Sosyal medyada bu videoyu sevimli bulan da oldu, Alişan ve Buse Varol'u 'çocuk yetiştirme' konusunda eleştiren de

oldu...