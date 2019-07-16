Alişan Murat Boz'u ti'ye aldı! Valeden para üstü beklerken espriyi patlattı
Geçtiğimiz günlerde valeye verdiği paranın üstünü beklemesiyle günlerce konuşulan Murat Boz, Alişan'ın diline düştü.
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan, önceki akşam eşi ile birlikte bir ocakbaşından ayrılırken görüntülendi. Önümüzdeki günlerde yeni şarkısının çıkacağının müjdesini veren Alişan, valeye verdiği paranın üstünü, Murat Boz'a gönderme yaparak istedi.
Alişan ve eşi araçlarına bindikten sonra "Bunu Murat Boz'dan öğrendim. Valeye para verdim bekliyorum. 100 TL verdim 50 TL geri aldım. Vale kardeşim, seni sonra ararım" diyerek, Murat Boz'a gönderme yaptı.
Murat Boz parayı almaya geleceğini söylemişti: Murat Boz, geçtiğimiz günlerde aracını verdiği valeye para vermiş, daha sonra valeyi arayıp para üstünü almaya geleceğini söylemişti.
15 Temmuz paylaşımı gündeme gelmişti: Alişan, geçtiğimiz gün yaptığı "Cumhuriyet tarihinin en sinsi,en alçakça kalkışmalarından biriydi 15 Temmuz gecesi..Ama hesaba katmadıkları şey, mevzu Vatansa gerisi teferruattır diyerek, tankların, silahların önüne atlayıp canını ortaya koyan yüce Türk Milletiydi... Allah’ım bir daha böyle bir gece bizlere yaşatmasın İnşallah." paylaşımıyla gündeme gelmişti.