Alişan mültecilere saldıran Yunanistan'a tepki gösterdi 'Neredeyse kurşun atacaklar'
Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağını açıklamasının ardından mülteciler Avrupa kapısına akın etti. Alişan, sınıra akın eden mültecilere gaz bombasıyla müdahale eden Yunanistan'a ateş püskürdü.
Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki askerlerimize yönelik yapılan hava saldırısında 34 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. İdlib'deki hain saldırıdan sonra Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde aldığı kararı duyan göçmenler, gece yarısından itibaren yollara düştü.
Aralarında Suriyeli, İranlı, Iraklı, Faslı ve Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, sırtlarına çantalarını takıp İstanbul'dan taksiler ve otobüslerle yola çıkarak Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldi. İzmir, Aydın ve Çanakkale'deki göçmenler de denize akın etti. Göçmenleri kabul etmeyen ülkeler ise sınır kapısında gaz bombaları ile müdahale etti.
Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin gaz bombasına maruz kaldığı anların fotoğrafını Instagram'dan paylaşan şarkıcı Alişan şu ifadeleri kullandı:
"Biz yıllardır milyonlara kucak açtık... Koskoca Avrupa, Türkiye'nin insan haklarına daha fazla önem vermesi gerektiğini belirten insancıl Avrupa! Sizin insan kriteriniz ne?''