Alişan Metro Turizm'in firari patronu Galip Öztürk'ü ve 10 çocuğunu ziyaret etti!

Türkiye'de 10 çocuğu olan Galip Öztürk'ün Gürcistan'da taşıyı anne yöntemiyle 9 çocuk sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Üstelik Öztürk'ün her bir çocuk için 24 bin Euro (yaklaşık 250 lira) ödediği konuşulmuştu.