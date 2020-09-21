Alişan Mahsun Kırmızıgül'ü balkonda görünce bakın ne yaptı! 20 yıldır küstüler

Ne olmuştu: Alişan, Mahsun Kırmızıgül’e kızgınlığını şöyle anlatmıştı: “Prestij müzik zamanı Mahsun’a borç verdim. Daha sonra paramı istedim. Mahsun beni, ‘Biz seni adam ettik. Zor günümüzde para verdin, geri istiyorsun. Bir basın toplantısı yaparız, hayranlarımı üzerine salarım seni tükürükle boğarlar’ diye tehdit etti.”