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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için okuttuğu Mevlit'te Ezan okudu

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için okuttuğu Mevlit'te Ezan okudu

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ın Mevlit'inde, Ezan okudu. Alişan'ın annesi Suzan Tektaş’a sarıldığı anlar yürekleri dağladı.

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için okuttuğu Mevlit'te Ezan okudu

Alişan'ın koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ın 'Yedi Mevlidi' sebebiyle Teşvikiye Camii'nde mevlit okundu. Mevlit programına başta Alişan ve ailesi olmak üzere çok sayıda yakın dostları katıldı. Akşam ezanını Alişan okudu. Alişan'ın annesine sarılıp ağladığı anlar herkesi gözyaşlarına boğdu.

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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için okuttuğu Mevlit'te Ezan okudu

Alişan akşam ezanını okudu

Alişan, mevlit öncesinde akşam ezanını kendisi okurken, mevlide gelenlere lokma ve yemek dağıtıldı.

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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için okuttuğu Mevlit'te Ezan okudu

İŞTE ALİŞAN'IN EZAN OKUDUĞU ANLAR

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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için okuttuğu Mevlit'te Ezan okudu

Ünlü türkücü Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatının yedinci gününde yani dün, Instagram'dan sevenlerini göz yaşlarına boğan bir paylaşım yaptı.

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