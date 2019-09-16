Alişan hediyelere doymuyor eşi Buse Varol için bu sefer tam 600 bin TL'yi gözden çıkardı
Geçtiğimiz yıl Buse Varol ile hayatını birleştirdikten sonra eşine aldığı hediyeler ile sıklıkla gündeme gelen Alişan, aldığı son hediye ile ağızları açık bıraktı.
Şu sıralar Burak ile vakit geçiren Alişan ve Buse Varol çifti yeniden lüks bir hediye olayı ile gündeme geldi. Daha önceden eşine doğum günü hediyesi olarak da Gucci marka bir çanta alan sanatçı, bu hediye için 25 bin lira ödemişti.
Alişan, doğum hediyesi olarak ise eşine BMW marka bir cip hediye etmişti. Eşine yeni bir araba aldığı öğrenilen ünlü şarkıcının bu seferki hediyesi çok konuşuldu. Alişan, eşine Jaguar marka 600 bin liralık arabayı hediye etti.
Peki Alişan'ın eşi Buse Varol kimdir?
Buse Varol, 1990 yılında Manisa’da doğmuştur. Lisans eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünde tamamlamış ardından uzunca bir süre dershaneler de öğretmenlik yapmıştır.
Buse Varol, 2012 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik yarışmasına katılmış ve yarışma sonucunda uzun bir süre modellik yapmıştır.