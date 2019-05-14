Alişan 'Daha güzel olacak' deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaştı

İstanbul'da seçim iptali sadece siyasi partileri değil, sanat camiasını da ikiye böldü. İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şey çok güzel olacak' sözü günlerce konuşulurken, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tramvayda bir kadına 'Daha güzel olacak' cümlesini kurması gündeme oturdu.