Alişan 'Daha güzel olacak' deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaştı
Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şey çok güzel olacak' sözüne karşılık Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha güzel olacak' sözüne bir destek de Alişan'dan geldi.
İstanbul'da seçim iptali sadece siyasi partileri değil, sanat camiasını da ikiye böldü. İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şey çok güzel olacak' sözü günlerce konuşulurken, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tramvayda bir kadına 'Daha güzel olacak' cümlesini kurması gündeme oturdu.
Birçok sanatçı İmamoğlu'na desteğini açıklarken, Binali Yıldırım'ı destekleyenler de 'Daha güzel olacak' sloganını kullanmaya başladı. Şarkıcı Alişan ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini gösterirken, İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım'a oy vereceğini belli etti.
Ünlü sanatçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nostaljik tramvayla hareket esnasındayken bir vatandaşın 'Her şey güzel olacak' sözüne cevaben 'Daha güzel olacak' cevabını verme anlarını paylaştı.
Alişan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini her fırsatta göstermeye devam ediyor.