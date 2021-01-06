Alişan canlı yayında aşı oldu Demet Akalın aşı için uygun çıkmadı

Faz 3 aşı grubunda ilk doz aşısını olan Alişan yaptığı açıklamada, "Ben değil herkes bıktı bu Covid-19'dan... Bu işin tek çözümü aşıysa ben de bu aşıyı olmak istedim. Biran önce bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim" ifadelerini kullandı.