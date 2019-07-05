Alişan bombasını patlattı! Acun Ilıcalı'dan flaş yeni sezon açıklamaları

Uzman olduğum bir alan değil: "Dizi konusunda iyi olduğumuzu iddia etmedik. Uzman olduğum bir alan da değil. Ama Annem dizisi tuttu ama biz yapmadık. Çok güzel bir dizi oldu. İnandığım insanlar var, İrfan Şahin, Fatih Aksoy gibi. Yurtdışında 40 ülkeye satıldı Annem dizisi"