Alişan 20 yıldır küs olduğu Mahsun Kırmızıgül'ü topa tuttu bakın neden küsmüşlerdi

Yıllar önce aralarından su sızmayan Alişan, Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz'in araları bozulmuş, Kırmızıgül ve Alişan bir daha hiç yan yana gelmemişti, bu küslük neredeyse yirmi yılı buldu ve Alişan'ın Kırmızıgül için yeni söylediği olay sözler üzerine aralarındaki tartışma yeniden alevlenecek gibi duruyor.