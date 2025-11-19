Alina Boz ve Umut Evirgen tatilde! İşte tercih ettikleri o ülke
Başarılı oyuncu Alina Boz ve eşi işadamı Umut Evirgen'in mutlu evlilikleri sürüyor. Çift, yeni yıl tatilinde kayak yapmak için yurtdışına çıktı. Instagram paylaşımlarından sonra ünlü çiftin tatil rotası belli oldu.
Alina Boz ve Umut Evirgen, 2023 aralık ayında hayatlarını birleştirmişti. Düğünlerinde Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven yaparken, Evirgen’in şahitleri ise Özge Özpirinçci ve Fatih Terim olmuştu.
Evliliklerinin ilk yıl dönümünde ise çift, sosyal medya üzerinden birbirlerine olan sevgilerini paylaştı. Umut Evirgen, düğün fotoğraflarını paylaşarak “Bir yılın şerefine…” mesajını yazarken, Alina Boz da benzer fotoğraflarla mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde, gazetecilerin "Hamilelik" sorusunu yönelttiği Umut Evirgen, esprili bir yanıt verdi.
"HAMİLE DEĞİL" DEMİŞTİ
Evirgen, "Alina 48-49 kilo, hamile değil yani. 12 ay geçti, olsa doğmuş olurdu" diyerek basın mensuplarını güldürdü.