Alihan Kuriş soruşturmasında flaş gelişme! 23 şirkete kayyum atandı

Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

29 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

23 ŞİRKETE KAYYUM

Ayrıca soruşturma kapsamında şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirilmiş, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verilmiştir.