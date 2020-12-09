Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi düştü Mimar Sinan'ın eseri daha görünür hale geldi
İSTANBUL'da barajların doluluk oranları yüzde 22.66 seviyesine kadar geriledi. Bu rakam son 10 yılın en düşük değeri olarak kayda geçti Öte yandan Mimar Sinan'ın eseri Mağlova Kemeri’nin de ayakları gün yüzüne çıktı.
İstanbul'da bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü. İSKİ verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranları, yüzde 22.66 seviyesine kadar indi.
Alibeyköy barajının son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 08 Aralık 2013 yılında yüzde 19.76 ölçülürken bu rakam bugün itibariyle yüzde 28.66 olarak kayda geçti.
Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu ise havadan drone kamerası ile görüntülendi.
Görüntülerde suların çekildiği alanda oluşan kuraklık korkunç tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi