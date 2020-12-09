Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi düştü Mimar Sinan'ın eseri daha görünür hale geldi

İstanbul'da bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü. İSKİ verilerine göre İstanbul’da barajların doluluk oranları, yüzde 22.66 seviyesine kadar indi.