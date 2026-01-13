Ali Yerlikaya yeni atanan ve yeri değiştirilen valilerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni atanan ve görev yeri değişen valilerle bir araya geldi.

Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında, bakanlıkta yeni atanan ve görev yeri değişen valilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Valilerin, Türk milletinin sesi ve nefesi olduğunu, görev yaptıkları ilde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için büyük sorumluluk taşıdığını vurgulayan Yerlikaya, "Mahalle mahalle, sokak sokak… Kimin bir derdi var, bu derde nasıl derman olabiliriz, nasıl hayırda yarışabiliriz, hepsi sorumluluk alanlarımız içinde. 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' sözü valilerimizin ve tüm mülki idare amirlerimizin rehberidir." ifadesini kullandı.

Görevin yapılmasının ardından alınan hayır duasının, mükafatların en büyüğü olduğunu kaydeden Yerlikaya, bu anlayışla Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda "büyük ve güçlü Türkiye" hedefine ulaşmak için azimle, özveriyle, kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.

Ali Yerlikaya, görev yeri değişen ve yeni atanan valilere başarılar diledi.

Yerlikaya'nın paylaşımında görüşmeye ilişkin video da yer aldı.