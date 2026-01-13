BIST 12.330
Ali Yerlikaya yeni atanan ve yeri değiştirilen valilerle bir araya geldi

Ali Yerlikaya yeni atanan ve yeri değiştirilen valilerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni atanan ve görev yeri değişen valilerle bir araya geldi.

Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında, bakanlıkta yeni atanan ve görev yeri değişen valilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Valilerin, Türk milletinin sesi ve nefesi olduğunu, görev yaptıkları ilde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için büyük sorumluluk taşıdığını vurgulayan Yerlikaya, "Mahalle mahalle, sokak sokak… Kimin bir derdi var, bu derde nasıl derman olabiliriz, nasıl hayırda yarışabiliriz, hepsi sorumluluk alanlarımız içinde. 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' sözü valilerimizin ve tüm mülki idare amirlerimizin rehberidir." ifadesini kullandı.

Görevin yapılmasının ardından alınan hayır duasının, mükafatların en büyüğü olduğunu kaydeden Yerlikaya, bu anlayışla Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda "büyük ve güçlü Türkiye" hedefine ulaşmak için azimle, özveriyle, kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.

Ali Yerlikaya, görev yeri değişen ve yeni atanan valilere başarılar diledi.

Yerlikaya'nın paylaşımında görüşmeye ilişkin video da yer aldı.

Rusya'dan Trump'a mesaj: Acele etmezse Rusya'nın olur!
Adana'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Balıklı Rum Hastanesi davası: Dört sanık tahliye edildi
Bakan Vedat Işıkhan'dan CHP'ye tepki: "Siz Meclis'te nöbet tutacağınıza..."
Adliyede kadın hakimi vuran savcı bakın kim çıktı! 2. kurşunu sıcakken çaycı...
Aziz Yıldırım'dan "Bebek Otel" açıklaması
Türkiye'nin petrol devinden kötü haber! İkinci kez el değiştirdi
Kocasını silahla öldürdü! "Takıntı haline getirdi beni" dedi olanları anlattı
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Domenico Tedesco'dan Christopher Nkunku açıklaması
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Doğuda kar geçit vermiyor: 4 ilde 539 yerleşim yeriyle irtibat kesildi
