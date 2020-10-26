Ali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmaları değerlendirilecek
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 14,30'da yapılacak toplantıda salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceğini bildirdi.Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelindeki salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından salgınla mücadele çalışmalarının değerlendirileceği toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca başkanlığında, belediye başkanlarımızla bugün 14.30'da İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendireceğiz. Sevgili İstanbullular, salgınla mücadelede en güçlü yardımcımız maske takmak ve kalabalıktan uzak durmak."
Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca Başkanlığında belediye başkanlarımızla bugün 14.30'da İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendireceğiz.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 26, 2020
Sevgili İstanbullular,
salgınla mücadelede en güçlü yardımcımız #Maske takmak ve kalabalıktan uzak durmak.
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