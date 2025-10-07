Ali Sürmeli'nin gözlerden uzak hayatı merak ediliyordu! Meğer 41 yıldır...
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Ali Sürmeli, 41 yıldır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Usta oyuncu, Kuzey Ege'nin Assos bölgesinde 13 dönümlük arazisinde doğayla iç içe sade bir hayat kurdu. "Mütevazı diyorlar ama ben lüks yaşıyorum" sözleriyle dikkat çeken Sürmeli, sabahları oksijen ve kuş sesleriyle uyanmanın parayla ölçülemeyecek bir zenginlik olduğunu söylüyor.
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Ali Sürmeli, 41 yıldır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Usta oyuncu, Kuzey Ege'nin Assos bölgesinde 13 dönümlük arazisinde doğayla iç içe sade bir hayat kurdu.
"Mütevazı diyorlar ama ben lüks yaşıyorum" sözleriyle dikkat çeken Sürmeli, sabahları oksijen ve kuş sesleriyle uyanmanın parayla ölçülemeyecek bir zenginlik olduğunu söylüyor.
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz Zaza Dayı'sı Ali Sürmeli, yıllardır Assos'ta gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
41 yıldır doğayla iç içe yaşayan usta oyuncu, 'mütevazı' olarak görülen hayatının aslında kendi tanımıyla "gerçek lüks" olduğunu söylüyor.