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Ali Sunal'dan kötü haber geldi kardeşi Ezo Sunal'la koronavirüse yakalanmıştı

Ali Sunal'dan kötü haber geldi kardeşi Ezo Sunal'la koronavirüse yakalanmıştı

20 gün önce doğum yapan Ezo Sunal'la abi Ali Sunal, koronavirüse yakalanmıştı. Ali Sunal'dan kötü haber geldi.

Ali Sunal'dan kötü haber geldi kardeşi Ezo Sunal'la koronavirüse yakalanmıştı

Kemal Sunal'ın kendisi gibi oyuncu olan çocukları Ezo Sunal ile Ali Sunal geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. 20 gün önce ilk bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşayan Ezo Sunal evde tedavi olurken abisinden üzücü haber geldi.

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Ali Sunal'dan kötü haber geldi kardeşi Ezo Sunal'la koronavirüse yakalanmıştı

Nefes sorunu yaşamaya başlayan 43 yaşındaki Ali Sunal, hastaneye kaldırıldı. Başarılı oyuncu ve sunucunun tedavisine bir süre de evde devam edecek. 

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Ali Sunal'dan kötü haber geldi kardeşi Ezo Sunal'la koronavirüse yakalanmıştı

Öte yandan Ali Sunal'ın kayınvalidesi ve kayınpederi de koronavirüse yakalanmıştı. Sunal'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Nazlı Kurbanzade'nin virüse yakalanıp yakalanmadığı ise henüz bilinmiyor.

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Ali Sunal'dan kötü haber geldi kardeşi Ezo Sunal'la koronavirüse yakalanmıştı

Ali Sunal'ın sağlık durumu hakkında aileden henüz bir açıklama gelmedi.

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