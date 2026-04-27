Ali Sabancı'dan vefa borcu! Hayatını kurtaran hastaneyi unutmadı...

Muğla’nın Bodrum ilçesine 12 mil uzaklıktaki Leros adasına ailesi ile birlikte tatile giden iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 2 Eylül 2023 tarihinde tekne kazası geçirmiş, Leros Hastanesi’nde tedavi altına alınmışlardı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından önce Bodrum’a ardından ambulans uçak ile İstanbul’a getirilen ve tedavi edilen Sabancı komşu Yunan adasını unutmadı.

Ali Sabancı’nın yaptığı 115 bin Euroluk yardım ile Leros Devlet Hastanesi yeni sağlık ekipmanları ile donatıldı.

HASTANE DOKTORLARINDAN SABANCI’YA TEŞEKKÜR

Hastane yönetimi ve personeli, Sayın Ali Sabancı'ya pratik desteği ve sosyal duyarlılığı için en içten teşekkürlerini sunar. 

Bu tür girişimler halk sağlığının iyileştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunmakta ve örnek alınması gereken niteliktedir.

