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Ali Koç'un ismini vermediği milletvekili bakın kim çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yaptığı açıklamada isim vermeden eski bir kadın milletvekilini işaret etmişti. Ali Koç'un iddia ettiği kişinin AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, dün düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin birçok konuda açıklamalar yaparken isim vermeden eski bir kadın milletvekilini işaret etmesi gözlerden kaçmamıştı.

''11 yıl Bank Asya’da avukatlık yapmış''
İsim vermeden eski bir kadın milletvekilini işaret eden Ali Koç, “Geçenlerde bir milletvekili hanımefendi, galiba eski milletvekili, bu konuları değerlendirmiş. Geçmişini araştırıyorsun. Kadın 11 yıl Bank Asya’da avukatlık yapmış. O bavulu taşıyan adama sosyal medya güzellemeleri yapmış. Türkiye Cumhuriyeti ve devlet büyüklerimiz bu konuda Fenerbahçe’yi takdire şayan buluyor” ifadelerini kullanmıştı.

“FETÖ’nün şike zamanındaki varlığı Fenerbahçe’yi aklamaz”
Odatv'nin iddiasına göre Ali Koç'un isim vermeden eleştirdiği kişi AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu. Bahar Ayvazoğlu sosyal medyada eski Burhan Kuzu’yla Fenerbahçe tartışmasına girmişti. Bahar Ayvazoğlu “FETÖ’nün şike zamanındaki varlığı Fenerbahçe’yi aklamaz” mesajını paylaşmıştı.



Berat Albayrak’a destek vermişti
AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da Berat Albayrak’a destek vererek “Borçları yüzünden UEFA Lisansı, FFP ve TFF Lisans-Tescil gibi kritik önem taşıyan pek çok konuda çıkmazda olan kulübümüzü ve diğer kulüpleri bataktan kurtaran, sporun, futbolun dostu @BeratAlbayrak #trabzonseninleberatalbayrak” mesajını yayımlamıştı.

“Hocaefendi”
Bahar Ayvazoğlu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’den ise “Hocaefendi” diye bahsedip sosyal medyada mesaj yayımlamıştı.

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