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Ali Koç'tan Özdemir Bayraktar için övgü dolu sözler

Ford Otosan'ın Eskişehir fabrikasında düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı tanıtım törenine katılarak bir konuşma yapan Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar için, "Siz ve oğullarınız bir milli servetsiniz, değersiniz. Sizi korumalı bu ülke" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ford Otosan'ın 58 milyon avroluk yatırımıyla 220 Türk mühendisin Türkiye'de ilk kez sıfırdan geliştirip ürettiği TÜBİTAK destekli yerli ve milli otomatik şanzımanı tanıttı.

Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç da Ford Otosan'ın Eskişehir fabrikasında düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı tanıtım törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Ali Koç, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı anarken, "Siz ve oğullarınız bir milli servetsiniz, değersiniz. Sizi korumalı bu ülke" ifadelerini kullandı.

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