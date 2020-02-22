Ali Koç'la Mustafa Cengiz arasında dikkat çeken diyalog
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile dört büyük kulübün başkanı, İstanbul Valiliğinde bir araya gelirken Ali Koç'la Mustafa Cengiz arasında geçen diyalog dikkat çekti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı.
"Devlet de taraftar da kavga istemiyor'': Saat 16.00'da başlayan toplantı 1.5 saat sürdü. Toplantıda başkanlar arasındaki sert mesajların yarattığı ortam masaya yatırıldı. İstanbul Valisi Yerlikaya, başkanlara, "Devlet de taraftar da kavga istemiyor. Toplumun, taraftarların gerilmesini istemiyoruz. Futbol bir oyun... Söylemlerinizde barışçıl olmaya özen göstermelisiniz" dedi. Zaman zaman başkanlar da söz aldı, karşılıklı duygularını paylaştı.
''Taş hep senden geliyor'': Sabah'ta yer alan detaya göre; Ali Koç, Mustafa Cengiz'e, "Sayın Başkan, konuşmalarınız beni üzüyor" dedi. Bunun üzerine Cengiz de, "Ben hep senin konuşmalarından sonra cevap vermek zorunda kalıyorum. Taş hep senden geliyor. Asıl ben üzülüyorum. Size yanıt vermek zorunda kalıyorum. Sizinle ilgili sizden evvel hiç açıklamamız olmadı" yanıtını verdi.
Samimi görüntüler verdiler: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çıkışta Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile tokalaşırken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile de sarılarak samimi görüntüler verdi.