Ali Koç'la Mustafa Cengiz arasında dikkat çeken diyalog

''Taş hep senden geliyor'': Sabah'ta yer alan detaya göre; Ali Koç, Mustafa Cengiz'e, "Sayın Başkan, konuşmalarınız beni üzüyor" dedi. Bunun üzerine Cengiz de, "Ben hep senin konuşmalarından sonra cevap vermek zorunda kalıyorum. Taş hep senden geliyor. Asıl ben üzülüyorum. Size yanıt vermek zorunda kalıyorum. Sizinle ilgili sizden evvel hiç açıklamamız olmadı" yanıtını verdi.