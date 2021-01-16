Ali Koç paraya kıydı Mesut Özil'i aldı! Mesut'un transferden kazanacağı rakam dudak uçuklattı
Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitiriyor. Transferin tek konusu haline gelen Mesut'un İstanbul'a inmesi an meselesiyken sözleşmenin detayları belli oldu. Mesut'un Fenerbahçe'den kazanacağı rakam dudak uçuklattı.
Sezon öncesi flaş transferler yapan Fenerbahçe, asıl bombayı Ocak ayı transfer döneminde patlattı. Günlerdir spor gündeminin zirvesine oturan Fenerbahçe ve Mesut Özil birlikteliği sözleşmeyle taçlanıyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın da yakın takipte olduğu transferde Mesut Özil'in alacağı maaş konuşuluyor.
Arsenal kulübünden yaklaşık 8 milyon euro alacağı olan Mesut Özil, Fenerbahçe için şimdiden fedakarlık gösterdi. Deneyimli oyuncu Arsenal'dan 8 milyon Euro'luk alacağından vazgeçti ve sözleşme feshini imzaladı.
Mesut Özil'i Ali Koç taşıyacak: Mesut'un yarın akşam veya Pazartesi İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Dev yıldızın Ali Koç'un özel uçağıyla İstanbul'a ineceği öğrenildi.
Fenerbahçe resmi Twitter hesabından akşam saatlerinde atılan tweet 'Mesut' heyecanını ikiye katladı. "Gel gündüzle gece olalım." yazan paylaşıma Mesut'tan cevap gecikmedi.