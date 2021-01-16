Ali Koç paraya kıydı Mesut Özil'i aldı! Mesut'un transferden kazanacağı rakam dudak uçuklattı

Sezon öncesi flaş transferler yapan Fenerbahçe, asıl bombayı Ocak ayı transfer döneminde patlattı. Günlerdir spor gündeminin zirvesine oturan Fenerbahçe ve Mesut Özil birlikteliği sözleşmeyle taçlanıyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın da yakın takipte olduğu transferde Mesut Özil'in alacağı maaş konuşuluyor.