Ali Koç müjdeyi verdi: Üç isimle sözleşme imzaladık

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında gündeme ilişkin konularla ilgili açıklamalar yapıyor.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Vefa Küçük başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yöneticiler ve üyeler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, salonda düğün organizasyonu olması ve 15.00'te başlayacak voleybol karşılaşması sebebiyle toplantıyı erken bitireceklerini belirtti.

Faaliyet raporunu kulüp başkanı Ali Koç'un açıklayacağını ifade eden Küçük, toplantıya katılanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Daha sonra söz alan Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalar yapıyor.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olması ile birlikte kulübün gelirlerinin 763 milyon TL'den, 1.269 milyar TL'ye çıktığı açıklandı.

İşte Ali Koç'un konuşmasından öne çıkanlar;

- Divan Kurulu'nda konuşuyor: İlk yönetim kurulu toplantımızda Can Bartu'yu, efsaneyi ölümsüzleştirmek, heykelini yapmak için karar alacağız. Futbol takımının kötü oluşunun sorumlusu biziz. Ana yaramız, bizi en çok üzen futbola değinmek istiyorum. Tarihin en kötü ilk devresini geçirdiğimizi söylemiştim. İkinci devrenin daha iyi olacağını söylemiştim, 5 nokta atışı transfer yaptığımızı söylemiştim.

- Ne yazık ki şu an istediğimiz noktada değiliz. Sıralamada iyi bir yerde olup gençlerden yararlanmak istiyorduk. 5 maçımız kaldı. "Tarihe kötü geçmek istemiyorsanız, kendinize inanın, diğer kulüplere göre ödemeniz yapılıyor" dedik. Trabzonspor'u konuk edeceğiz. Umarız temennimiz bu maçla başlar. Bugünlerden çıkardığımız dersler var. Aldığımız en önemli ders birçok değişikliğin aynı anda yapılmaması gerektiği.

- Gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Hocamızın isteği doğrultusunda en az 2-3 pozisyonda oynayabilen oyuncular belirlendi. Futbolculara tarihe daha kötü bir şekilde girmek istemiyorsanız son 5 maçınızı kazanın dedim.

- Her şeye rağmen Obradovic şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Bizi gururlandırıyorlar. Umarım İspanya'dan da kupayı getiririz. Anadolu Efes'i de tebrik ederim. Umarım, ilk kez iki Türk takımı Final Four'da yer alır. Anadolu Efes'e de başarılar diliyorum. Belki de tarihimizde ilk kez iki takımımız final four'da olacak. Ligde oynadığımız son 72 iç saha maçını da kazandık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hiçbir yönetimin Fenerbahçe’de erkek basketbolda geri adım atma şansı yok.

- Ancak şunu belirtmek gerekiyor ki; erkek basketboldaki açığımız futboldaki açığımızın yarısı kadardır.Üç oyuncumuzla kontrat yeniledik. Bunun da çok büyük maliyeti var. Ali Muhammed, Vesely ve Ahmet Düverioğlu ile sözleşme yeniledik.

- Göreve geldiğimizde üniversite için 1.4 milyon TL'lik bir kaynak toplandığını gördük. Üniversite kurulmasını çok isteyen eski yönetimden kimse üniversite için 1 lira bile bağış yapmamıştı. Bizim de bu şartlarda üniversiteyi hayata geçirmemiz söz konusu olamazdı. Daha sonra Medicana ile iş birliği yaptık. Ataşehir’deki binasında Fenerbahçe Üniversitesi, ekim ayında eğitim faaliyetlerine başlayacak.

- Benim en önemli aday olma sebebim kulübümüzün ekonomik durumu ve sürdürülemez yapısıydı. Finansal sağlığımızın bozuk olduğunu zaten biliyorduk, onun için yola çıktık. Göreve başladıktan sonra beklediğimizden daha da dar bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Bazı kesimler bizi enkaz edebiyatı yapmakla suçluyorlar.

- Bizim görevimiz olanı olduğu gibi size aktarmak.Geldiğimiz noktada üzülerek görüyorum ki bazı kesimler bilinçli olarak kulübümüzün içinde bulunduğu durumun ciddiyetini hafife alıyorlar. Daha şeffaf bir şekilde anlatmamız gerektiğini üzülerek görüyorum. Dışarıdan asıp kesmek, ahkam kesmek gayet kolay.

- Bu gidişatı düzlüğe çıkarmak için 2 sezona ihtiyacımız var. Şampiyonlar ligine katılıp para kazanmamız şart. Bu gidişatı en azından düzlüğe çevirmek için dört ayaklı bir stratejimiz vardı. Hemen, acilen bazı tedbirlere ve sıcak para girişine ihtiyacımız vardı. Gelir olarak gördüğünüz rakamlar bize gelmiyor hepsi bankaya, borca gidiyor. Eski bir yönetici car car konuşuyor. Bize icra geldi diyor. Aynı icra bize de geldi. Biz bunları kaldırdık. Onlara da iyilik ettik. Her ay 100 milyon lira açığımız var. Bizden önce 14,5 milyon euroluk futbolcu ödemeleri yapılmamıştı. Diğer ödemelerle birlikte geçmiş dönemden kalan 42 milyon euroluk borcu ödedik. Keşke gelip buraya konuşsalar.