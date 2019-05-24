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Ali Koç balıkçıda buluştu transferi anında bitirdi

Ali Koç balıkçıda buluştu transferi anında bitirdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile önceki gün akşam saatlerinde Arnavutköy'deki bir balıkçıda buluştu ve transferi bitirdi.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen ve teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'na yeniden sarı-lacivertli formayı giydirmenin hesaplarını yapıyor.

Sabah'ın haberine göre; Bu doğrultuda harekete eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski futbolcuları Emre Belözoğlu ile önceki gün akşam saatlerinde Arnavutköy'deki bir balıkçıda buluştu.

1 yıllık sözleşme teklif etti
İkili, saat 18.30'da restorana giriş yaptı. Başkan ve Emre, mekanda baş başa bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Koç, geleceğe dair planlarla ilgili Emre ile görüş alışverişinde bulundu ve kendisine futbolcu olarak 1 yıllık sözleşme teklif etti.

''Saygı duyulacak bir kaptana ihtiyacımız var''
Başkan Ali Koç'un hem futbola Fenerbahçe'de veda etmesi hem de sonraki kariyerini sarı-lacivertli kulüpte planlaması adına Emre'ye böyle bir teklif sunduğu belirtildi. Koç'un gelecek sezona dair Emre'ye, "Bu sezon takım olgusunu oluşturamadığımız için başlangıçta sorunlar yaşadık. Bu nedenle hem kariyerine hem Fenerbahçeliliğine saygı duyulacak bir kaptana ihtiyacımız var. 1 yıllık süreçte takım yapısının oluşturulması ve Fenerbahçe ruhunu takımın anlaması için bize katkı sağlayacağına inanıyorum" dediği öğrenildi.

İmza milli maçlar sonrası
Emre Belözoğlu da Başkan'ın bu teklifine, "Fenerbahçe için bir görev varsa, bize sorgusuz sualsiz kabul etmek düşer" yanıtını verince taraflar el sıkıştı. Emre'nin futbolu bırakmasının ardından sarı-lacivertli kulüpte idari kadroda görev yapacağı ve tarafların 3 yıllık bir plan konusunda anlaştıkları da öğrenildi.

Arkadaşlarıyla vedalaştı
1980 doğumlu Emre, sözleşmeyi imzalarsa Fenerbahçe tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu olacak. Öte yandan sakatlığı sebebiyle bugün Alanyaspor maçında forma giyemeyecek olan olan Emre Belözoğlu'un Başakşehir'deki takım arkadaşları ile de vedalaştığı ifade edildi.

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