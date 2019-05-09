Ali İhsan Yavuz'un cevabına Şahan Gökbakar'dan olay yanıt: Tam kanunsuzluk hakim!

Seçim sürecinde televizyon kanallarında en çok görüntülenen isim olan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, kendisini taklit eden Şahan Gökbakar'a esprili bir dille "Taklidi amma da eğlenceli olmuş ama diyete de dikkat etmek şart tabi." demişti.