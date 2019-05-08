Ali İhsan Yavuz taklidi yapan Şahan Gökbakar'dan tepkilere "tarafsızlık" yanıtı!

Ali İhsan Yavuz taklidi yapan Şahan Gökbakar'dan tepkilere "tarafsızlık" yanıtı!

Seçime dair yorumlar yapan ünlüler yanlış anlaşılınca yeni açıklamalar da gecikmiyor. Geçtiğimiz gün Ali İhsan Yavuz taklidi yapan Şahan Gökbakar gelen tepkilere bakın ne dedi.

Ali İhsan Yavuz taklidi yapan Şahan Gökbakar'dan tepkilere "tarafsızlık" yanıtı! - Sayfa 1

Seçim gündemi magazin dünyasını da etkiledi.

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Ali İhsan Yavuz taklidi yapan Şahan Gökbakar'dan tepkilere "tarafsızlık" yanıtı! - Sayfa 2

Komedyen Şahan Gökbakar, İstanbul seçimlerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından yenilenmesiyle ilgili tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. 

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Ali İhsan Yavuz taklidi yapan Şahan Gökbakar'dan tepkilere "tarafsızlık" yanıtı! - Sayfa 3

AK Parti Genel Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’u taklit etti.

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Ali İhsan Yavuz taklidi yapan Şahan Gökbakar'dan tepkilere "tarafsızlık" yanıtı! - Sayfa 4

Çektiği video ile gündem yaratan ve kimi çevrelerin tepkisini çeken Şahan Gökbakar'dan, 'tarafsızlık' açıklaması geldi!

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