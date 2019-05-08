Ali İhsan Yavuz taklidi yapan Şahan Gökbakar'dan tepkilere "tarafsızlık" yanıtı!
Seçime dair yorumlar yapan ünlüler yanlış anlaşılınca yeni açıklamalar da gecikmiyor. Geçtiğimiz gün Ali İhsan Yavuz taklidi yapan Şahan Gökbakar gelen tepkilere bakın ne dedi.
Seçim gündemi magazin dünyasını da etkiledi.
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Komedyen Şahan Gökbakar, İstanbul seçimlerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından yenilenmesiyle ilgili tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.
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AK Parti Genel Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’u taklit etti.
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Çektiği video ile gündem yaratan ve kimi çevrelerin tepkisini çeken Şahan Gökbakar'dan, 'tarafsızlık' açıklaması geldi!
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