HABER /  SAĞLIK

Ali Erbaş yatsı ezanı sonrası minarelerden okunacak duayı açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için yarından (pazartesi) itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edileceğini duyurdu.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum" dedi.

Salgının son bulması ve haftaların sağlıklarına kavuşması için dua

İlgili Haberler
İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs vaka' bildirimi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Rus doktordan bomba koronavirüs açıklaması 'yetkililerin aptallığı' Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İtalya son rakamı açıkladı! Ölümler katlanıyor
Soylu'dan stokçuları uyardı: El koyarız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son sayıları açıkladı Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda uyardı: Sokağa çıkmayın
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TRT-EBA TV'deki ilk ders için kamera karşısına geçti
Bakan Kurum duyurdu: O taşınmazlardan kira alınmayacak
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep FK'den Sumudica açıklaması
Çin'den sipariş verilen hızlı tanı kitleri Türkiye'de
Radamel Falcao'dan Fatih Terim'e övgü
EBA TV frekans bilgileri kaç nasıl ayarlanır?
HDP'li belediye başkanı Naşide Toprak ve Mehmet Demir görevden alındı
2020 hacamat takvimi mart ayı hangi günler yapılır?
Yorumlar 2 yorum