Ali Babacan'ın son durumu nasıl? Dün koronavirüse yakalandığını duyurmuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün sosyal medya hesabından ölümcül hastalık koronavirüse yakalandığını duyurdu. Düzenli test yapılan Babacan'ın sağlık durumunun iyi olduğu tomografi ve kan tahlili sonuçlarının da olumlu geldiği öğrenildi.

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Yakın tarihte siyaset sahnesine katılan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin lideri Ali Babacan, koronavirüse yakalandığını bizzat kendisi açıkladı.

Babacan sosyal medya hesabından dün şu mesajı paylaştı:

Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah.



Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin. — Ali Babacan (@alibabacan) August 25, 2020

Sağlık durumu nasıl?

Babacan’ın tomografi ve kan tahlili sonuçlarının iyi olduğu öğrenildi.

Düzenli test yapılan Babacan’ın evde gözlem altında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.