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Ali Babacan'ın son durumu nasıl? Dün koronavirüse yakalandığını duyurmuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün sosyal medya hesabından ölümcül hastalık koronavirüse yakalandığını duyurdu. Düzenli test yapılan Babacan'ın sağlık durumunun iyi olduğu tomografi ve kan tahlili sonuçlarının da olumlu geldiği öğrenildi.

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Yakın tarihte siyaset sahnesine katılan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin lideri Ali Babacan, koronavirüse yakalandığını bizzat kendisi açıkladı.

Babacan sosyal medya hesabından dün şu mesajı paylaştı:

Sağlık durumu nasıl?

Babacan’ın tomografi ve kan tahlili sonuçlarının iyi olduğu öğrenildi.

Düzenli test yapılan Babacan’ın evde gözlem altında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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