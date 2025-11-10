Ali Babacan'dan çok konuşulacak Togg önerisi!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı programda yerli otomobil Togg'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Projeyi başından beri desteklediğinin altını çizen Babacan, Türkiye'deki bütün taksilerin Togg olmasını, ÖTV'siz ve KDV'siz şekilde taksitle satılmasını önerdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Hakan Çelik’in Youtube’da yayınlanan programında çeşitli konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'deki bütün taksilerin Togg olmasını, ÖTV'siz ve KDV'siz şekilde taksitle satılmasını öneren Babacan, "Kendi markamıza gözümüz gibi bakıp yaygınlaştırmalıyız." dedi.

"TAKSİLER İÇİN ÖTV'SİZ VE KDV'SİZ TOGG SATILSIN"

ÖTV ve KDV'den muaf olarak taksiler için Togg satılmasını öneren Babacan, "Böylece hem kendi markamızı teşvik etmiş oluruz. Türkiye'ye gelen insanlar nereye başlarını çevirse yerli marka araç görecekler. Dünya tanıtımı için iyi olur." dedi.

"TAKSİ DURAKLARINA ELEKTRİK ŞARJ İSTASYONLARI KURULABİLİR"

Babacan ayrıca "Taksi duraklarına bu elektrik şarj istasyonları rahatlıkla kurulabilir. Dolayısıyla taksi durağında araçlar beklerken şarjını yaparlar. Hem çevreyle dost, hem bakım onarım masrafının, yakıtın çok düşük olduğu bir taksi ulaşımı Türkiye'de gerçekleşebilir. Ticari araçlarda, özellikle de taksilerde yerli markamız olan Togg'un yaygınlaştırılmasını ben çok önemli görüyorum. Kendi markamıza gözümüz gibi bakmalıyız" diye konuştu.

Togg ile ilgili "Türkiye'de gerçekten bu yerli markayı elektrikle başlatmak çok akıllıca bir adım oldu." dedi.