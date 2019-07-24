Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partisi ne kadar oy alacak Konsensus açıkladı
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacağı beklenen partilerin toplumda bir karşılığı olacak mı, yeni parti ne kadar oy alacak sorularının yanıtını Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı verdi.
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı parti gündemden düşmüyor. Babacan ve Gül'ün Davutoğlu'nu yanlarına alıp almayacağı merak edilirken geçen günlerde Davutoğlu canlı yayında yaptığı açıklamalarda Babacan ve Gül'e sitemler etti.Bu sitemler doğrultusunda iki tarafın da ayrı ayrı hareket edeceği tahminleri yürütüldü.
Erdoğan kurulacak yeni parti için "AK Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar boş çuval gibi devrilecekler" açıklamasında bulunmuştu. Herkes kurulacak yeni partilerin bir karşılığının olup olmayacağını ve ne kadar oy alabileceklerini merak ederken Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı Babacan ve Davutoğlu'nun partisinin alacağı oy oranını tahmin etti. Sarı'nın verdiği rakamlar ne Babacan'ı, ne de Davutoğlu'nu memnun edecek!
Partilerin toplumda karşılığı olacak mı?
Yeniçağ’dan Tolgahan Karaoğlu'na konuşan Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, Babacan ve Davutoğlu tarafından kurulacağı beklenen partilerin toplumda karşılığının nasıl olacağına dair açıklamalarda bulundu.
AK Parti ve CHP dahil diğer partilerden oy alabilirler
Babacan ve Davutoğlu’nun kuracağı partilerle ilgili henüz herhangi bir araştırma yapmadıklarını ifade eden Murat Sarı, belirli bir oranda AK Parti’den ve CHP dahil diğer partilerden oy alabileceklerini ama bu oy oranının yeterli oranda olmayacağını söyledi.