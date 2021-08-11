Ali Babacan Türkiye'yi ne ara yönetti?

Tanju Özcan'a "ırkçı" tutumundan dolayı kızalım, kızıyoruz!

Her türlü eleştirimizi yapalım.

Ama...

Zibidinin biri tıynetini ortaya koyunca da, "Ohhh" demeyelim. Tanju Özcan yanlış yaptı doğru; ama bu kadar küfürü, bu kadar hakareti hak etmedi. Afganlı çocuk bir tek Tanju Özcan'a saldırmadı, kadınlarımıza da hakaret etti.

Tanju Özcan haksız olmasına rağmen, mağdur edildi.

Haksızken, haklı hale getirildi.

Bir düşünün.

Bu ülkenin ekmeğini yiyen soytarının biri, Tanju Özcan üzerinden kadınlarımıza, kızlarımıza... namusumuza dil uzatıyor.

Şu Afganlı çocuğun yaptığı, FETÖ hesaplarının sabahtan akşama kadar Tanju Özcan'a ağıza alınmayacak küfürler etmesi, hiç kimse kusura bakmasın ama, içime sinmiyor.

Tanju Özcan, yaptığı yanlışa rağmen FETÖ'cü hainlere, PKK'lılara ve onların ağababalarına kafa tutuyor. Sosyal medyada önceki gün yaptığı paylaşımlar... Allah aşkına sırf bu adam ırkçılık yaptı diye, hangi birimiz haklı isyanına karşı gelebiliriz?

Neden hem yanlışına vurgu yapıp, hem de uğradığı saldırılara karşı koymuyoruz? İktidara ve mensubu olduğu CHP'ye isyan ediyor Tanju Özcan; haksız mı? Elin oğlu ağzına geleni söyleyecek, biz Tanju Özcan ırkçılık yaptı diye yalnız bırakıyoruz.

Bu ne kadar doğru?

Kızalım Tanju Özcan'a.

Irkçılık yaptığını avazımız çıktığı kadar haykıralım.

Ama uğradığı haksızlık karşısında bu kadar sessiz kalmayalım.

Şu Afganlı çocuk bir tek Tanju Özcan'a değil; hepimize hakaret etti çünkü.