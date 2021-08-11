Ali Babacan Türkiye'yi ne ara yönetti?
Deva Partisi lideri Ali Babacan, her defasında "Bizim dönemimizde" ifadesini kullanıyor farkında mısınız?
"Ben yaptım, ben ettim" diyor sık sık.
"Ben yaparım" demiyor, "Ben yaptım" diyor sürekli.
AK Parti ne yaptı peki?
Ali Babacan'ı o koltuklara oturtan Tayyip Erdoğan hiç bir şey yapmadı mı bu ülkeye?
Ali Babacan "ben" diyor ama, vatandaş kendisiyle aynı görüşte değil. Teknoloji çağında vatandaş her şeyi görüyor ve biliyor. Cin gibi, adamın aklını alıyor vatandaş. İşte o vatandaşlardan biri, Ali Babacan'ın yine "Ben yaptım" demesine isyan ediyor ve Deva liderini onca ahalinin arasında rezil ediyor.
Babacan'ın "Ben yaptım" kibri inandırıcı değil.
AK Parti'nin yaptıklarını kendine mal etmesine kimse inanmıyor.
"Ben yaptım" demek yerine.
"Ben yapacağım" demesi gerekiyor artık!
Afganlı çocuk Tanju Özcan'dan çok bize hakaret etti!
Tanju Özcan'a "ırkçı" tutumundan dolayı kızalım, kızıyoruz!
Her türlü eleştirimizi yapalım.
Ama...
Zibidinin biri tıynetini ortaya koyunca da, "Ohhh" demeyelim. Tanju Özcan yanlış yaptı doğru; ama bu kadar küfürü, bu kadar hakareti hak etmedi. Afganlı çocuk bir tek Tanju Özcan'a saldırmadı, kadınlarımıza da hakaret etti.
Tanju Özcan haksız olmasına rağmen, mağdur edildi.
Haksızken, haklı hale getirildi.
Bir düşünün.
Bu ülkenin ekmeğini yiyen soytarının biri, Tanju Özcan üzerinden kadınlarımıza, kızlarımıza... namusumuza dil uzatıyor.
Şu Afganlı çocuğun yaptığı, FETÖ hesaplarının sabahtan akşama kadar Tanju Özcan'a ağıza alınmayacak küfürler etmesi, hiç kimse kusura bakmasın ama, içime sinmiyor.
Tanju Özcan, yaptığı yanlışa rağmen FETÖ'cü hainlere, PKK'lılara ve onların ağababalarına kafa tutuyor. Sosyal medyada önceki gün yaptığı paylaşımlar... Allah aşkına sırf bu adam ırkçılık yaptı diye, hangi birimiz haklı isyanına karşı gelebiliriz?
Neden hem yanlışına vurgu yapıp, hem de uğradığı saldırılara karşı koymuyoruz? İktidara ve mensubu olduğu CHP'ye isyan ediyor Tanju Özcan; haksız mı? Elin oğlu ağzına geleni söyleyecek, biz Tanju Özcan ırkçılık yaptı diye yalnız bırakıyoruz.
Bu ne kadar doğru?
Kızalım Tanju Özcan'a.
Irkçılık yaptığını avazımız çıktığı kadar haykıralım.
Ama uğradığı haksızlık karşısında bu kadar sessiz kalmayalım.
Şu Afganlı çocuk bir tek Tanju Özcan'a değil; hepimize hakaret etti çünkü.
Kılıçdaroğlu nerede yaşıyor?
Bolu Belediye Başkanı CHP'nin bir Suriye politikasının olmadığını söylüyor haklı olarak. Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim Suriye politikamız var" diyor.
Nedir CHP'nin Suriye politikası.
"Bal gibi göndeririz" mi?
Her seçim döneminde oy devşirmek için Suriyeliler'i hedef göstermek mi?
Tanju Özcan haklı...
CHP'nin bir Suriye politikası yok!
Olsaydı.
Tanju Özcan'ın yaptığı ırkçılık karşısında bu kadar sessiz kalmazdı CHP lideri. Bolu'da yaşayan Suriyeliler'e yapılan insanlık dışı muameleden haberi olurdu.
Habertürk'te Nagehan Alçı soruyor:
- Suriyeliler'e 10 kat zamlı su içirilmesini doğru buluyor musunuz?
Dedim ya...
Haberdar değil...
"Yapamaz" diyor.
Yaptı bile...
Kemal Bey'in haberi yok ama.
FETÖ elebaşı hasta!
Şu yurt dışındaki FETÖ kaçıkları bir alem.
Artığını içtikleri İblis'in yürüyecek takati yok, öldü ölecek. Onlar hâlâ "Tayyip Erdoğan hasta" edebiyatı yapıyor.
Daha da önemlisi...
FETÖ elebaşı daha ölmeden, müthiş bir kavgaya girişmişler.
Mal mülk, servet paylaşımı yapıyorlar şimdiden.
Liderlik kavgası almış başını gidiyor.
Yolsuzluk, hırsızlık had safhada...
Yenilikçiler, gelenecekçiler diye ayrışmışlar. FETÖ elebaşının muazzam serveti için birbirlerini boğazlıyorlar. Ahmet Dönmez adlı eski FETÖ'cü her gün bunların kirli çamaşırlarını ortaya döküyor, Fetullah Gülen'in Türkiye'ye ve kendisine inananlara yaptığı kötülükleri anlatıyor. "Hasta" Gülen'in artık iş yapamaz hale geldiğini söylüyor. Bunlar Tayyip Erdoğan'a ömür biçmeyi tercih ediyor.
Dedim ya...
Hepsi bir alem.