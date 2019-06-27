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Ali Babacan o isimlerle yemekte buluştu işte o görüntüler

Ali Babacan o isimlerle yemekte buluştu işte o görüntüler

Yeni parti iddialarıyla gündemden düşmeyen Ali Babacan'ın parti çalışmasında yer alan isimlerle yemekte buluştuğu ortaya çıktı.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan üzerinden yürüyen iki ayrı parti çalışması hız kazandı. Babacan'ın liderliğinde kurulacağı öne sürülen partinin kurmayları dün eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın vefat eden annesi Hanım Kılıç'ın cenazesi için geldikleri Yozgat’taki cenaze sonrasında yemekli toplantıda buluştular.

Bir lokantada düzenlenen buluşmada eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Sadullah Ergin, Ali Babacan, Beşir Atalay, Lütfullah Kayalar gibi isimler yer aldı. Babacan’a yakın kaynaklar; söz konusu buluşmanın siyasi bir amacının olmadığı, Yozgat’ta düzenlenen cenaze sonrasında gerçekleştiği kaydedildi."

​Çiçek, Erdoğan'ın davetini kabul etmişti

Fotoğrafta yer alan isimlerden biri olan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliği davetini kabul etmişti.

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