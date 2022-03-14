Ali Babacan işini buldu valla!

“SİHA’lara herkesten önce ben sahip çıktım!”

Çıktı valla!

Önce…

”Erdoğan ailesi Türkiye’nin savunma sistemini ele geçirmek istiyor” dedi. Sonra İsmail Küçükkaya’nın programında, SİHA’ların “Piknik yapan teröristlerin tepesine bomba yağdırması”ndan şikayetçi oldu.

Diyarbakır gezisinde sağ tarafında oturan birinin Rojava’nın SİHA’lar tarafından bombalanmasından dert yanmasını bir güzel not etti.

Piknik yapan teröristler!

SİHA Sezgin, gollük pası veriyor, Kemal Kılıçdaroğlu’na sadece topa vurmak kalıyor.

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun şikayetçi olduğu SİHA’lara bakın Kemal Kılıçdaroğlu nasıl sahip çıkıyor:

- Ne diyor Sezgin Tanrıkulu? “Bu insanlar öldürüldü SİHA’larla” diyor. Piknik yapıyorlar, şu olabilir terör örgütüne destek vermiş olabilirler. Terörü desteklemiş olabilirler. Başka bir şey yapmış olabilirler, terörist olabilirler.

Şu olabilirler, bu olabilirler.

Terörist de olabilirler…

Piknik yapan teröristlerin başına SİHA’larla niye bomba yağdırıyorsun kardeşim mealinde bir konuşma…

Hep destek, tam destek yani!

Kemal Bey’in alkışı hakkeden desteği şimdilik bu sözlerden ibaret.

İktidara geldiklerinde kim bilir daha ne destekler verecekler Selçuk Bayraktar’ın İHA ve SİHA’larına…

Kılıçdaroğlu’nun hakkını teslim ettikten sonra, şimdi Halk TV’nin Ayşenur Ablası’nın verdiği desteği konuşabiliriz.

Malum, Ukrayna-Rusya savaşı var.

Savaş çıkmadan evvel, en çok savaş çıkmasını kim istiyordu?

Tabii ki Tayyip Erdoğan!

Neden?

Nedenini Ayşenur Arslan’dan dinleyelim:

- Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan’dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadın Selçuk Bayraktar’ın ürettiği İHA’lar SİHA’lar son bir iki yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış iracat anlamında.

Ayşenur Arslan’ın sözlerini tercüme ettiğimizde, “Tayyip Erdoğan damadını zenginleştirmek için savaş çıksın istedi” yorumu çıkıyor karşımıza…



Bazı haber siteleri, “Ayşenur Arslan iyice şaşırdı” manşeti ile haberi verdi. Bu şaşırmak mı, yoksa çılgınlık mı bilemedim. Tayyip Erdoğan sabahtan akşama kadar savaşı durdurmak için toplantı üzerine toplantı yapsın, günde 5-6 liderle telefon diplomasisi yapsın, Ayşenur Arslan da çıkıp, “Savaşı bekleyen oydu” desin.



Tam bir akıl tutulması!



Aynı Ayşenur Arslan, savaş bölgesinden dönen Adem Metan’la konuşuyor Medya Mahallesi’nde… Adem, ağzından ne zaman Selçuk Bayraktar ifadesi çıkıyor, Ayşenur Arslan hakarete uğramışçasına, teşekkür edip programı sonlandırıyor.

Bu akıl tutulması değil de nedir?

Halk TV’de mütemadiyen SİHA ve Selçuk Bayraktar karalaması yapılıyor günlerdir. Bu düşmanlığın, bu kinin, bu nefretin sebebini tahmin etmek zor değil. Selçuk Bayraktar damat olmasaydı, terörün belini kıran SİHA’lar ve İHA’lar hakkında yine de kara propoganda yapacaklar mıydı acaba?

Şimdi Aşağıdaki videoyu dikkatle izleyin Allah aşkına. Ukrayna’dan dönen İsmail Saymaz konuşurken, diğer katılımcaların yüzüne bakın. İsmail Saymaz hakikatleri peş peşe sıralarken, programın sunucusu Seda Selek, Hakan Çelenk ve Hilmi Hacaloğlu’nun düştüğü hale bakın:

- Şu gerçekten doğru yani. Ben iki defa karşılaştım, “Bayraktar” diyorlar enteresan bir şekilde. Ben Türkiye’de iktidar yanlısı medya büyütüyor diye düşünüyordum ama… Orada duydum yani, bu da tuhaf bir durum.

İsmail hakikati söyledi diye, bir tek Seda Selek’in Hakan Çelenk’in, Hilmi Hacaloğlu’nun yüzü düşmedi. İsmail’in sözleri sosyal medyadaki şarlatanların da yüzünü düşürdü. Ha siz Merdan Yanardağ’ı merak ediyorsunuz, eli kulağına bugün yarın İsmail Saymaz’ı yerle yeksan ederse şaşırmam.

“Ulan sen nasıl oyuncak diye bize yutturulan SİHA ve İHA’larla böyle konuşursun?” derse şaşırmayacağım. Merdan konuşacak, Emre Hoca’ya da kafa sallamak düşecek.

- Haklısın Merdan Bey, çok haklısın!

Kemal Kılıçdaroğlu, SİHA ve İHA’ya herkesten önce destek vermiş ya. Siz Merdan’dan başka bir şey bekliyorsanız, sizin de aklınıza şaşayım deyip, sizi aşağıdaki videoyla baş başa bırakıyorum.

Hadi bana eyvallah!

