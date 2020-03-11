Ali Babacan Deva Partisi'nin manifestosunu açıklıyor

Ali Babacan pazartesi günü kuruluş dilekçesini verdiği Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA Partisi) kuruluş manifestosunu Bilkent Otel'deki törenle açıklıyor.

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Demokrasi ve Atılım Partisi'ni (DEVA) kuran Ali Babacan, bugün partinin kuruluş manifestosunu ve programını açıklıyor. Bilkent Otel'de saat 13.00'te başlayacak toplantıda partinin ismi ve logosu resmi olarak tanıtılacak ve kurucular kurulu üyeleri kamuoyuna tanıtılacak.

Babacan'ın partisinin 90 kişilik kurucular kurulu listesinde eski AK Partili bakanlardan Nihat Ergün, Sadullah Ergin ile Selma Aliye Kavaf, AK Partili eski vekillerden Ahmet Faruk Ünsal, Mehmet Emin Ekmen, Hatice Dudu Özdal da yer alıyor.

Hazine Müşteşarlığı da yapmış olan ekonomist İbrahim Çanakçı, Hazine Müsteşar yardımcılığı görevinde bulunmuş Cavit Dağdaş ile 15 Temmuz soruşturması kapsamında gözaltına alınıp sorgulanan eski AK Partili vekil İdris Şahin'in yanı sıra kamuoyunun yakından tanıdığı isimler dikkat çekiyor.

Kurucular kurulunda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı olan emekli korgeneral Mehmet Şanver de var. Listede dikkat çeken isimler arasında Ülkü Ocakları kurucu Genel Başkanı Ramiz Ongun, PKK'nın sivilleri öldürülmesini protesto için başlatılan "Benim için öldürme" kampanyasının mimarı Avukat Gülçin Avşar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eski başkanı Birol Aydemir, eski vali Hasan Canpolat, HDP eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ı kızı Münevver Fırat da bulunuyor.

TSK'da çeşitli görevlerde yer alan, akademisyen stratejist ve son dönemde AK Parti'nin Suriye politikasına dönük eleştirileriyle bilinen ve yeni darbe iması yapılan raporda kendisine sıkça atıf yapılan eski asker Metin Gürcan da DEVA partisinin kurucular kurulu ekibine girdi.