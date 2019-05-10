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Ali Babacan Beşir Atalay'la nerede görüştü İsmet Özçelik'ten bomba yeni parti yazısı

Ali Babacan Beşir Atalay'la nerede görüştü İsmet Özçelik'ten bomba yeni parti yazısı

Türkiye siyasi arenasında 'yeni bir parti kurulacak' iddiaları günden güne dillendirilmeye başladı. Bu doğrultuda Aydınlık yazarı İsmet Özçelik Ali Babacan'ın yeni parti için kararlı olduğunu ve Çukurambar'da bir pastanede Beşir Atalay'la görüştüğünü öne sürdü.

Türkiye siyasi arenasında 'yeni bir parti kurulacak' iddiaları günden güne dillendirilmeye başladı.

Bu doğrultuda Aydınlık yazarı İsmet Özçelik AK Parti'nin eski ağır toplarından Ali Babacan'ın yeni parti için Çukurambar'da bir pastanede Beşir Atalay'la görüştüğünü öne sürdü.

Özçelik, yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan ve Beşir Atalay'a ilişkin aldığı kulis bilgisini aktararak, 'Babacan ve Atalay Ankara'da bir mekânda bir araya geldi. Burada ayaküstü insanlarla sohbet de eden ikiliye dair; Ali Babacan çok kararlıydı. Gemileri yakmış gibiydi. Güçlü bir işaret aldığı anlaşılıyor. Ama Beşir Bey’i biraz tedirgin gördüm'' ifadelerini kullandı.

“Yolumuza devam” havasındalar''

Babacan gemileri yakmış gibi başlıklı yazısında ayrıca ''Olay sonrası Gül-Babacan ekibine yakın isimlerle sohbet ettim. Yola çıkmışlar. Ama “yola devam” değil. “Yolumuza devam” havasındalar. Zamanlamayı sordum. “En uygun zaman” karşılığını verdiler.'' şeklinde aktardı.

İsmet Özçelik'in yazısının tamamını okumak için tıklayınız

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