BIST 1.457
DOLAR 8,42
EURO 10,27
ALTIN 512,57

Ali Atay 'inanamıyorum' deyip paylaştı Exxen'deki Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın oldu

Ali Atay 'inanamıyorum' deyip paylaştı Exxen'deki Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın oldu

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda seyirciyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı herkesi şaşırttı.

Ali Atay 'inanamıyorum' deyip paylaştı Exxen'deki Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın oldu

İlk bölümü 9 Şubat 2011 yılında ekrana gelen Leyla ile Mecnun, kısa sürede ekranların fenomen dizisi haline geldi. Geniş bir seyirci kitlesine kavuşan dizi 104 bölümüyle ekranlara veda etmişti.

119
Ali Atay 'inanamıyorum' deyip paylaştı Exxen'deki Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın oldu

Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun'un, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yeni bölümleriyle yayınlanacağı açıklanmıştı.

219
Ali Atay 'inanamıyorum' deyip paylaştı Exxen'deki Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın oldu

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerin paylaştığı Leyla ile Mecnun dizisi 26 Haziran'da sete çıkacak.

319
Ali Atay 'inanamıyorum' deyip paylaştı Exxen'deki Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın oldu

7 yıl aradan sonra ekrana gelen dizide Leyla karakterini kimin canlandıracağı merak konusu olmuştu. 

419