Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli annesine dehşeti yaşattı

'Öleceksin o...' diye tehdit etti: Sabah'ın haberine göre; aynı zamanda İş adamı Cengiz Mesudiyeli'nin kızı olan genç kadın, 20 Mayıs günü annesi Nilgün Özbay ile tartışmaya başladı. İddiaya göre; 28 yaşındaki Hazal Mesudiyeli, eve alkollü halde geldiği için kendisine kızan annesini yere yatırdı. Mesudiyeli, saatlerce tokat atıp yumrukladığı annesini 'Öleceksin o...' diye tehdit etti.