Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli annesine dehşeti yaşattı
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun eski kız arkadaşı Hazal Mesudiyeli, eve alkollü geldiği gerekçesiyle kendisine hakaret eden annesi Nilgün Özbay'ı hem dövdü hem tehdit etti.
Bir dönem kendisinden 40 yaş büyük iş adamı Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşayarak adını duyuran Hazal Mesudiyeli'nin annesini dövdüğü haberi magazin dünyasına son dakika olarak düştü.
'Öleceksin o...' diye tehdit etti: Sabah'ın haberine göre; aynı zamanda İş adamı Cengiz Mesudiyeli'nin kızı olan genç kadın, 20 Mayıs günü annesi Nilgün Özbay ile tartışmaya başladı. İddiaya göre; 28 yaşındaki Hazal Mesudiyeli, eve alkollü halde geldiği için kendisine kızan annesini yere yatırdı. Mesudiyeli, saatlerce tokat atıp yumrukladığı annesini 'Öleceksin o...' diye tehdit etti.
Soruşturma başlatıldı: 54 yaşındaki anne Nilgün Özbay, 155 Polis İmdat'ı aradı. Hastaneye giden anne, tedavisinin ardından kızından şikayetçi oldu. Savcılık, dayak olayıyla ilgili soruşturma başlattı.
"Bu evde sığıntısın, benim kölemsin": İfadesi alınan Hazal Mesudiyeli, annesinin kendisine "Bu evde sığıntısın, benim kölemsin" diye hakaret ettiğini anlattı. Bunun üzerine anneye de dava açıldı. Anne-kız, hakaret ve basit yaralama suçlarından 3.5'ar yıl hapis istemiyle yargılanacak.