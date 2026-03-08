BIST 12.793
Alfa Romeo'dan martta Junior ve Tonale modellerine yönelik kampanya

Alfa Romeo, mart ayında Junior ve Tonale modellerine yönelik kredi ve takas desteği kampanyası sunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre marka, mart ayında Junior sahibi olmak isteyen kullanıcılara cazip kredi avantajları ve takas fırsatları sağlıyor.

Bu kapsamda Alfa Romeo'nun sürüş dinamikleri ve ileri teknoloji çözümleriyle öne çıkan Junior Ibrida modellerinde 60 bin liraya varan takas desteği sunuluyor.

Junior modelinin hibrit motor seçeneğinde Speciale+ versiyonuna yönelik takas desteği, mart ayı boyunca geçerli olacak.

Markanın elektrikli motor seçeneği Junior Elettrica'nın Speciale+ donanımlı versiyonu için ise 300 bin lira tutarında, 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kompakt boyutları, tasarımı ve markaya özgü çizgileriyle öne çıkan Tonale'nin dizel motorlu versiyonu için de mart ayı boyunca avantajlı takas desteği imkanı sağlanacak.

