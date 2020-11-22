Aleyna Tilki'yi bu şekilde görenler şaşkına döndü! Etrafı kapatıldı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tilki "12 gündür evden çıkmadım tedbir olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi POZİTİF aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer NEGATİF..? Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz biz???" ifadelerini kullanmıştı.