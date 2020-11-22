Aleyna Tilki'yi bu şekilde görenler şaşkına döndü! Etrafı kapatıldı
İki kez koronavirüs testine giren ancak sonuçlardan birinin pozitif diğerinin negatif çıktığını söyleyen Aleyna Tilki'nin, heykeli görenleri şaşırttı.
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki'nin, koronavirüse yakalandığı şüphesiyle aynı gün yaptırdığı testlerin biri pozitif biri negatif çıktığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tilki "12 gündür evden çıkmadım tedbir olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi POZİTİF aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer NEGATİF..? Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz biz???" ifadelerini kullanmıştı.
Taksim Grand Pera'da bulunan Madame Tussauds müzesi, bunun üzerine esprili bir paylaşımda bulundu.
Müze yaptığı paylaşımda şarkıcının figürünün temsili olarak karantinaya alındığını duyurdu.