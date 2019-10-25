Aleyna Tilki'yi annesi Havva Tilki uyardı evinin kirası dudak uçuklattı
Eğitimi ve yeni albümü için bir süreliğine Amerika'ya yerleşen Aleyna Tilki'nin lüks evinin kirası, annesi Havva Tilki'yi kızdırdı.
Sosyal medya hesabından gittiği ABD'de sıklıkla fotoğraf paylaşan genç şarkıcı Aleyna Tilki, orada tuttuğu evle gündeme geldi. Ünlü isimlerin kaldığı Hollywood Hills'te ev kiralayan Tilki'nin aylık kirası dudak uçuklattı.
Los Angeles Downtown’dan Hollywood Hills'e taşınan Aleyna Tilki'nin, yeni evi için 4 bin dolar (23 bin TL) aylık kira ödeyeceği ortaya çıktı. Bu miktarı duyan genç şarkıcının annesi Havva Öztel ise duruma el attı.
Annesi uyardı: Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bu rakamın kendileri için çok fazla olduğu konusunda kızını uyardığı ve "Geleceğini düşünmek zorundasın. Derhal daha ekonomik bir eve geç” dediği öğrenildi. Ancak Tilki'nin, annesinin uyarılarına aldırış etmediği de söylenenler arasında yerini aldı.
Komşuları dünyaca ünlü isimler: Genç şarkıcının yeni evindeki komşuları arasında ise Ben Affleck, Sharon Stone, Kevin Costner, Keanu Reeves, Salma Hayek ve Tobey Maguire gibi dünyaca ünlü isimler bulunuyor.