Aleyna Tilki'yi annesi Havva Tilki uyardı evinin kirası dudak uçuklattı

Annesi uyardı: Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bu rakamın kendileri için çok fazla olduğu konusunda kızını uyardığı ve "Geleceğini düşünmek zorundasın. Derhal daha ekonomik bir eve geç” dediği öğrenildi. Ancak Tilki'nin, annesinin uyarılarına aldırış etmediği de söylenenler arasında yerini aldı.