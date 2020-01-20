Aleyna Tilki'ye tehdit hakaret şoku! Havalimanında olay çıkardı soruşturma açıldı
İSTANBUL Havalimanı'nda bir yolcu ve güvenlik görevlisi ise tartışan Aleyna Tilki hakkında hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma açıldı.
Aleyna Tilki 9 Ocak 2020 günü İtalya'ya gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda kendisiyle aynı uçağa binmek için bekleyen Ünal A. ile tartışarak olay çıkardı. Ünal A.'nın şikayetçi olmak istemesi üzerine güvenlik görevlisiyle de kavga eden Aleyna Tilki'ye polisler müdahale etti.
Yaşanan olayın ardından ifadesinin alınması için havalimanı içindeki polis merkezine götürülen Tilki, ifade verdikten sonra uçağa binmemiş ve evine geri dönmüştü. Daha sonra sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yapan şarkıcı, isim vermeden Ünal A.'nın üzerine yürüdüğünü, şiddet görmekten korktuğu için kendisini koruduğunu söyledi.
Yeni gelişmelerin yaşandığı olayda Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tilki hakkında soruşturma başlatıldı.
olay sonrası şarkıcıdan şikayetçi olan Ünal A. ifadesinde bavulunu X-Ray cihazına koymak için sıra beklediği sırada Aleyna Tilki'nin sırayı beklemeden önüne geçip bavulunu cihaza koyduğu için uyardığını söyledi.