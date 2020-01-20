Aleyna Tilki'ye tehdit hakaret şoku! Havalimanında olay çıkardı soruşturma açıldı

Aleyna Tilki 9 Ocak 2020 günü İtalya'ya gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda kendisiyle aynı uçağa binmek için bekleyen Ünal A. ile tartışarak olay çıkardı. Ünal A.'nın şikayetçi olmak istemesi üzerine güvenlik görevlisiyle de kavga eden Aleyna Tilki'ye polisler müdahale etti.