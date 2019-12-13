Aleyna Tilki'ye 'İlham Veren Genç' ödülü verildi sosyal medya ayağa kalktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Forbes dergisinin düzenlediği ''30 Altı 30''da Türkiye'nin 30 yaş altındaki ilham veren gençleri ödüllendirildi. İşletme kurucusu, basketbolcu, otomobil yarışçısı gibi birçok isim ödül alırken şarkıcı olarak Aleyna Tilki ödül aldı.