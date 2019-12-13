Aleyna Tilki'ye 'İlham Veren Genç' ödülü verildi sosyal medya ayağa kalktı
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Forbes dergisi Aleyna Tilki'ye 'İlham veren genç' ödülü verince Twitter, ayağa kalktı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Forbes dergisinin düzenlediği ''30 Altı 30''da Türkiye'nin 30 yaş altındaki ilham veren gençleri ödüllendirildi. İşletme kurucusu, basketbolcu, otomobil yarışçısı gibi birçok isim ödül alırken şarkıcı olarak Aleyna Tilki ödül aldı.
Ödül alanlardan 19 yaşındaki Aleyna Tilki'nin ise ''gençlere ilham veren'' ödülü alması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Tilki'nin sosyal medyada hesabı Instagram'da dikkat çeken paylaşımlarda bulunması ve geçmişteki tuhaf paylaşımları nedeniyle uyuşturucu kullandığı haberlerinin yayımlanması da Twitter'da hatırlatıldı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'İlham Veren Genç' ödülünün Aleyna Tilki yerine Kim Milyoner Olmak İster'deki tüm soruları cevaplayarak büyük ödülü kazanan Arda Ayten'e verilebileceğini söyledi.