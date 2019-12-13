Aleyna Tilki'ye 'İlham Veren Genç' ödülü verildi iddiası sosyal medya ayağa kalktı

Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'İlham Veren Genç' ödülünün Aleyna Tilki yerine Kim Milyoner Olmak İster'deki tüm soruları cevaplayarak büyük ödülü kazanan Arda Ayten'e verilebileceğini söylerken bazıları da Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı'yı hatırlatarak ödülü onun hak ettiğini savundu.