Aleyna Tilki'ye 'İlham Veren Genç' ödülü verildi iddiası sosyal medya ayağa kalktı
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Forbes dergisi tarafından 'İlham veren genç' ödülünün Aleyna Tilki'ye verildiği iddiası Twitter'ı ayağa kalktı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Forbes dergisinin düzenlediği ''30 Altı 30''da Türkiye'nin 30 yaş altındaki ilham veren gençleri ödüllendirildi. İşletme kurucusu, basketbolcu, otomobil yarışçısı gibi birçok isim ödül alırken şarkıcı olarak Aleyna Tilki ödül aldığı iddia edildi.
Ödül alanlardan 19 yaşındaki Aleyna Tilki'nin ise ''gençlere ilham veren'' ödülü aldığı iddiası ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Tilki'nin sosyal medyada hesabı Instagram'da dikkat çeken paylaşımlarda bulunması ve geçmişteki tuhaf paylaşımları nedeniyle uyuşturucu kullandığı haberlerinin yayımlanması da Twitter'da hatırlatıldı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'İlham Veren Genç' ödülünün Aleyna Tilki yerine Kim Milyoner Olmak İster'deki tüm soruları cevaplayarak büyük ödülü kazanan Arda Ayten'e verilebileceğini söylerken bazıları da Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı'yı hatırlatarak ödülü onun hak ettiğini savundu.