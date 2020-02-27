Aleyna Tilki'nin yeni klibi sosyal medyayı salladı
Aleyna Tilki yeni şarkısı 'Yalan'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Ancak genç popçunun şarkısından çok klibindeki kıyafetleri konuşuldu. Aleyna Tilki, yeni klibinde Hadise'ye benzetildi. Daha önce de başkalarının fotoğrafını profilinde paylaşan Aleyna Tilki, sosyal medyada 'taklitçi' diye tepki aldı.
Genç yaşta popüler olan Aleyna Tilki, yine adından söz ettirmeye devam ediyor.
115
Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, şimdi de yeni klibinde Hadise'ye benzetildi.
215
O Ses Türkiye'de kıyafetleriyle dikkat çeken Hadise'nin kombininin neredeyse aynısını giyen Aleyna Tilki, tepkilerin odağı oldu.
315
Aleyna Tilki, sosyal medyada 'taklitçi' diye tepki aldı.
415