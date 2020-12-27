Aleyna Tilki'nin yatak sahnesi olay oldu! Exxen Bu Benim Masalım'ın fragmanı tepki çekti
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın yer aldığı Bu Benim Masalım dizisinin fragmanı yayınlandı. Dizide yer alan yatak sahnesi olay oldu.
Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki'nin başrollerinde yer aldığı Bu Benim Masalım isimli dizi Exxen'in iddialı projeleri arasında yer alıyor. Merak edilen dizinin ilk fragmanı yayınlandı.
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Her hareketi magazin gündemine düşen Aleyna Tilki dizide liseli bir kızın hayatını canlandıracak.
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Aleyna Tilki'ye dizi için özel kostümler dikildi. Dizide yer alan kostümler aşırı kısa bulundu.
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Diziyle ilgili olarak birçok kişi eteklerin gereksiz kısa olduğu yorumu yaparken kimileri kostümlerin yakıştığı yorumlarını yaptı.
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