Aleyna Tilki'nin yarı çıplak fotoğrafları tepki çekti! Konseri iptal edildi
KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) kampüsünde, özel bir okulun organizasyonu ile gerçekleştirilmesi planlanan Aleyna Tilki konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine iptal edildi.
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin 26 Eylül'de KSÜ'nün Avşar Kampüsü'ndeki stadyumda sahneye çıkacağı, üniversitenin sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden günler öncesinden duyuruldu. Ancak kentteki bazı kişiler, yapılması planlanan konsere tepki gösterdi.
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Sosyal medya üzerinden Aleyna Tilki'nin yarı çıplak fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar "Sütçü İmam'ın memleketine yakışıyor mu?" diye sordu.
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Vatandaşların konserin iptalini istemesi sonucunda organizasyon komitesi konseri iptal işlemlerini başlattı.
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Gelen tepkiler üzerine KSÜ Rektörlüğü, internet sitesinden yaptığı duyuruda özel bir okulun sponsorluğunda gerçekleştirilmesi düşünülen konserin iptal edildiğini duyurdu.
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