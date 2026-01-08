Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı ünlü isimlerin test sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan analizlerde Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız ve Cihan Şensözlü’nün testleri pozitif çıktı. İrem Sak ve Danla Bilic’in ise sonuçlarının negatif olduğu öğrenildi.

Bu ünlü isimlerin ardından Aleyna Tilki'nin de sonucu ortaya çıktı. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Tilki'nin esrar kullandığına yönelik tespiti çıktığını aktardı.