BIST 11.926
DOLAR 43,05
EURO 50,40
ALTIN 6.125,96
HABER /  MAGAZİN

Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu çıktı

Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı ünlü isimlerin test sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı ünlü isimlerin test sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan analizlerde Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız ve Cihan Şensözlü’nün testleri pozitif çıktı. İrem Sak ve Danla Bilic’in ise sonuçlarının negatif olduğu öğrenildi.

Bu ünlü isimlerin ardından Aleyna Tilki'nin de sonucu ortaya çıktı. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Tilki'nin esrar kullandığına yönelik tespiti çıktığını aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Garanti BBVA Mobil 2025'te üretken yapay zekayla yenilendi
Garanti BBVA Mobil 2025'te üretken yapay zekayla yenilendi
Rusya: Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Bratskoye yerleşim yerini ele geçirdik
Rusya: Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Bratskoye yerleşim yerini ele geçirdik
Yönetmen Seren Yüce silahlı saldırıda yaralanmıştı! Flaş gelişme
Yönetmen Seren Yüce silahlı saldırıda yaralanmıştı! Flaş gelişme
MSB 2026 yılı için bedelli askerlik ücretini açıkladı!
MSB 2026 yılı için bedelli askerlik ücretini açıkladı!
Düzce ve Kocaeli'de şiddetli rüzgar bazı binaların çatısını uçurdu, ağaçları devirdi
Düzce ve Kocaeli'de şiddetli rüzgar bazı binaların çatısını uçurdu, ağaçları devirdi
Suriye ordusu SDG'ye saat vermişti: Nokta saldırılar başladı
Suriye ordusu SDG'ye saat vermişti: Nokta saldırılar başladı
Halep'teki operasyon! MSB'den kritik açıklama: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği verecek
Halep'teki operasyon! MSB'den kritik açıklama: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği verecek
Maduro'nun 'Prensi' babasının yerine mi geçiyor?
Maduro'nun 'Prensi' babasının yerine mi geçiyor?
Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi
Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi
İzmir'de skandal! Öğretmen, öğrencileri evine götürüp temizlik yaptırdı: Soruşturma başlatıldı
İzmir'de skandal! Öğretmen, öğrencileri evine götürüp temizlik yaptırdı: Soruşturma başlatıldı
İki kız kardeş ölü bulunmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme
İki kız kardeş ölü bulunmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme
Hava şartları etkiledi! Palamut bolluğu yaşanıyor...
Hava şartları etkiledi! Palamut bolluğu yaşanıyor...